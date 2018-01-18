Антонио Конте: "Решение должен принимать главный арбитр, а не видеоассистент"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался недоволен работой арбитра матча 1/32 финала Кубка Англии против "Норвича" (1:1, пенальти - 5:3). В одном из эпизодов хавбек лондонцев Виллиан упал в чужой штрафной после контакта с Тиммом Клозе. Судья Грэм Скотт запросил видеоповтор, после которого показал Виллиану желтую карточку за симуляцию.

- На повторе четко видно, что это пенальти на Виллиане, - цитирует BBC Конте. - Если мы хотим использовать эту новую систему, то нужно, чтобы видеоассистент не торопился с решением, особенно в спорных моментах. Если у видеоарбитра есть сомнения, то ему стоит посоветоватья с главным арбитром, ведь именно он должен принимать решение.