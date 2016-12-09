Антонио Конте: "Рано говорить, что "Челси" фаворит"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не считает свою команду фаворитом в чемпионской гонке в Англии. Отметим, что после 14 туров "синие" лидируют в премьер-лиге.

– Первая половина сезона еще не сыграна, – цитирует ВВС Конте. – Позади только 14 туров. Мы начинали аутсайдерами, а теперь все говорят, что мы главные претенденты на чемпионство. После окончания первого круга о чем-то можно будет судить. "Челси" показывает хороший футбол, часто побеждает, но очень важно идти вперед такими же темпами, оставляя прошлое позади. В Англии очень легко можно очутиться в беде.