Антонио Конте: "Рад за Батшуайи"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Вест Бромвичем" в матче 37-го тура чемпионата Англии (1:0) заявил, что Миши Батшуайи забил важнейший гол сезона. Для 23-летнего бельгийца, перебравшегося в стан "синих" прошлым летом, этот мяч стал всего лишь вторым в премьер-лиге.

- Это великолепно, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Я рад за него, поскольку все мы знаем, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в первом сезоне в Англии. Заиграть здесь очень нелегко, однако ему удалось забить два гола, в том числе и сегодняшний, очень важный как для нас, так и для него. Изменить ход игры одним моментом сложно. Я постарался переломить ход игры своим решением, и Миши отблагодарил меня за выбор. Кроме того, огромный вклад в результат внес Виллиан. Я верю в своих игроков. В этом сезоне мы выступали в премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги. Поэтому некоторые футболисты имели не так уж и много игровой практики, однако они усердно работали, и Миши является прекрасным примером такого подхода. Я рад за него, поскольку ему удалось забить важнейший гол сезона.

Трансляция матча "Вест Бромвич" - "Челси"