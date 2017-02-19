14:02 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Рад, что Терри и Сеск играют за "Челси"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен игрой защитника Джона Терри и полузащитника Сеска Фабрегаса в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (2:0). Оба футболиста имееют мало игровой практики в последнее время.

- Они провели очень хороший матч, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Это непросто, когда у тебя мало игровой практики, но Джон и Сеск профессионалы высочайшего класса, которые находятся в отличной форме. Я рад, что в моей команде есть такие футболисты и я всегда могу рассчитывать на них.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170219-0040.html

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