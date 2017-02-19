Антонио Конте: "Рад, что Терри и Сеск играют за "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен игрой защитника Джона Терри и полузащитника Сеска Фабрегаса в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (2:0). Оба футболиста имееют мало игровой практики в последнее время.

- Они провели очень хороший матч, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Это непросто, когда у тебя мало игровой практики, но Джон и Сеск профессионалы высочайшего класса, которые находятся в отличной форме. Я рад, что в моей команде есть такие футболисты и я всегда могу рассчитывать на них.