Антонио Конте: "Предпочел бы играть в Лиге чемпионов, а не иметь больше времени на подготовку"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на слова некоторых тренеров конкурентов о том, что у "синих" преимущество из-за отсутствия еврокубковых матчей. По их словам, "Челси" имеет больше времени на подготовку, что помогает команде лидировать в премьер-лиге.

– Мы перестроили схему игры, что дало нам больше баланса, – цитирует ВВС Конте. – Очень важно, что работа продолжается. И я вижу, что игроки довольны нашей работой. Хорошо, конечно, что у нас есть достаточно времени на подготовку к матчам. Но я предпочел бы играть в Лиге чемпионов.