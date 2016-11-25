20:19 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Предпочел бы играть в Лиге чемпионов, а не иметь больше времени на подготовку"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на слова некоторых тренеров конкурентов о том, что у "синих" преимущество из-за отсутствия еврокубковых матчей. По их словам, "Челси" имеет больше времени на подготовку, что помогает команде лидировать в премьер-лиге.

– Мы перестроили схему игры, что дало нам больше баланса, – цитирует ВВС Конте. – Очень важно, что работа продолжается. И я вижу, что игроки довольны нашей работой. Хорошо, конечно, что у нас есть достаточно времени на подготовку к матчам. Но я предпочел бы играть в Лиге чемпионов.

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