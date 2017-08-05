Антонио Конте: "После трансфера Неймара обычный игрок будет стоить 40-50 миллионов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что клубы должны быть готовы платить большие суммы за трансферы хороших футболистов. По его словам, после перехода Неймара в "ПСЖ" обычный игрок будет стоить в районе 40-50 миллионов фунтов стерлингов. На приобретение бразильца парижане потратили 200 миллионов.

- Неймар, безусловно, один из лучших футболистов в мире, - приводит Goal слова Неймара. - Такие игроки как правило заканчивают играть в одной команде. Мы должны быть готовы к тому, что за таких футболистов платят большие суммы.

Но на обычного игрока теперь нужно будет потратить 40-50 миллионов фунтов стерлингов. Это сложная тема. 200 миллионов - впечатляющая сумма. Но если "ПСЖ" может себе это позволить, то почему нет?