03:54 5 августа | Футбол — Англия

Антонио Конте: "После трансфера Неймара обычный игрок будет стоить 40-50 миллионов"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что клубы должны быть готовы платить большие суммы за трансферы хороших футболистов. По его словам, после перехода Неймара в "ПСЖ" обычный игрок будет стоить в районе 40-50 миллионов фунтов стерлингов. На приобретение бразильца парижане потратили 200 миллионов.

- Неймар, безусловно, один из лучших футболистов в мире, - приводит Goal слова Неймара. - Такие игроки как правило заканчивают играть в одной команде. Мы должны быть готовы к тому, что за таких футболистов платят большие суммы.

Но на обычного игрока теперь нужно будет потратить 40-50 миллионов фунтов стерлингов. Это сложная тема. 200 миллионов - впечатляющая сумма. Но если "ПСЖ" может себе это позволить, то почему нет?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zangezi

Это не ПСЖ может себе позволить, а Катар может позволить. Почувствуй разницу!

13:15 5 августа

armi

А чего все так возбудились суммой? Это же не какой то клуб заплатил за переход Неймара, а ОН САМ СЕБЯ ВЫКУПИЛ!!!!!!!! Разницу чувствуете??? За себя любимого богач может заплатить и миллиард, если припрет.

11:08 5 августа

баламошка

Кокошка! Требуй от бомжей 50 лямов! Зарплаты!

04:05 5 августа