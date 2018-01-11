Антонио Конте: "Положительно отношусь к ВАР"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после ничьей с "Арсеналом" в матче 1/2 финала Кубка лиги (0:0) признался, что положительно относиться к использованию системы видеопомощи арбитрам (ВАР). По ходу встречи главный судья принял несколько решений после просмотра повтора моментов.

- Я положительно отношусь к этому нововведению, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В сложных ситуациях, которые могут повлиять на исход матча, главный арбитр и его ассистент могут пересмотреть эпизод, чтобы принять верное решение. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы в игре было меньше ошибок, и поэтому эта технология будет полезна.

Безусловно, к этой системе необходимо приспособиться. Арбитры должны понимать, что затрачиваемое на просмотр повторов время должно компенсироваться в конце таймов. Например, если судья воспользуется видеоповторами три раза, к игре придется добавить семь или восемь минут.