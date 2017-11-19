Антонио Конте: "Победа над "Вест Бромвичем" важана для обретения укрепления"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил важность победы над "Вест Бромвичем" (4:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии в преддверии игры Лиги чемпионов против "Карабаха". Итальянец, для которого эта встреча стала 50-й у руля "синих" в премьер-лиге, отметил, что команда добилась крупной победы благодаря уверенным действиям в стартовые минуты.

– Важно, что мы сумели начать этот непростой период с уверенной победы, особенно против "Вест Бромвича", – цитирует официальный сайт "Челси" Конте. – Не забывайте, что в прошлом сезоне нам пришлось очень непросто в матчах с ними. Мы выиграли обе встречи со счетом 1:0, но это были крайне тяжелые победы.

Сегодня нам было проще благодаря сильному началу встречи и максимальной концентрации. Вся команда действовала уверенно, а нападающие достигли великолепного понимания друг друга. Мы провели отличную игру, но у "Вест Брома" действительно непростая и физически мощная команда.

Подобная победа важна для обретения укрепления уверенности, особенно в преддверии решающего матча в среду. Думаю, это будет ключевая на данном этапе игра сезона, поскольку победа позволит нам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Именно поэтому нам было необходимо начать этот отрезок сезона в позитивном ключе.