Антонио Конте: "Победа над "Кристал Пэлас" очень важна для "Челси" в борьбе за место в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Кристал Пэлас" в матче 30-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что "синие" не имеют права терять очки. Также он признался, что остался доволен игрой своей команды.

– Эта победа очень важна для нас в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сейчас мы не имеем права терять очки, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мы сыграли хорошо, особенно в первом тайме. Мы доминировали на поле большую часть времени и создали множество моментов для взятия ворот. Жаль, что на последних минутах мы пропустили гол, что привело к напряженной концовке, поскольку после такой уверенной игры можно было надеяться на спокойное завершение встречи. И все же команда великолепно справилась в заключительные минуты матча.

Когда игра проходит под нашим контролем и все получается, можно подумать, что это дается легко. Тем не менее, сегодня мы провели отличный матч с максимальной интенсивностью, концентрацией и волей к победе.