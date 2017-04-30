Антонио Конте: "Победа "Челси" над "Эвертоном" будет бессмысленна, если не обыграть "Мидлсбро"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 35-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (3:0) отметил, что лондонцы заслужили три очка. Специалист подчеркнул, что по ходу встречи у команды был риск потерять концентрацию.

– В таком матче легко потерять голову, забыть о балансе, – цитирует Sky Sports Конте. – В связи с этим я обратился в перерыве к игрокам с просьбой сохранять спокойствие. У нас было много голевых моментов и мы заслужили эту победу. Очередные три очка повысят уверенность команды в своих силах. Но эта победа не будет иметь значения, если в следующем матче не обыграть "Мидлсбро".