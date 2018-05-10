03:17 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "По окончании сезона каждый оказывается на том месте, которого заслуживает"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что каждая команда по итогам сезона оказывается на том месте, которое заслуживает. "Синие" после 37 туров занимают 5-е место в турнирной таблице.

- Нам следует быть реалистами, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - По окончании сезона каждый оказывается на том месте, которого заслуживает. По ходу сезона мы потеряли много очков и завершаем чемпионат там, где заслужили. Теперь нам предстоит сконцентрироваться на оставшихся матчах. Нам предстоит игра последнего тура АПЛ и финал Кубка Англии. После этого клуб сделает все, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20180510-0130.html

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