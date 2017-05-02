Антонио Конте: "Педро показывает фантастический футбол, несмотря на то что выиграл с "Барселоной" много титулов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен действиями нападающего команды Педро в матче 35-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (3:0). Конте отметил, что игрок продолжает находить мотивацию, несмотря на то что завоевал с "Барселоной" множество титулов.

– Педро – фантастический игрок, – приводит ВВС слова Конте. – Не стоит забывать, что он выступал за "Барселону" и завоевал с ней множество титулов, однако продолжает показывать высокий уровень. Если он будет продолжать в том же духе, то поможет нам завоевать титул – сезон будет для него фантастическим.

Педро забил за "Челси" в 38 матчах 12 голов.