Антонио Конте: "Ответственность за неудачи с тренером должны разделить игроки и клуб"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что все в клубе должны разделить ответственность за неудачные результаты. В последних двух турах чемпионата Англии лондонцы потерпели два разгромных поражения - от "Борнмута" (0:3) и "Уотфорда" (1:4).

– Когда команда переживает период с такими плохими результатами, ответственность нужно делить между мной, игроками и клубом, – цитирует AFP Конте. – Я не думаю о том, чтобы покинуть клуб. Всецело предан "Челси". Как и мои игроки. Но я не согласен с тем, что все зависит только от тренера, а тренер зависит от результатов. Нужно быть осторожными с выводами.