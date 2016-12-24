12:32 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Отсутствие зимнего перерыва в премьер-лиге плохо отражается на сборных"

0
0
0
1

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признает, что отсутствие зимнего перерыва в чемпионате Англии плохо отражается на сборных. Тем не менее, ему интересно будет поработать в Рождество, хотя он и привык в это время отдыхать.

- Знаю, что многие тренеры разочарованы тем, что нет перерыва на зиму, особенно в сборной, – цитирует пресс-служба Конте. - Помню, Фабио Капелло всегда говорил, что отсутствие перерыва на зиму плохо отражается на сборной. Тут трудно что-то ответить, но в этот период играть очень тяжело, однако это и замечательно одновременно.

Это новый опыт для меня и моей семьи, что я буду работать в Рождество и даже проводить матч. Думаю, это может стать замечательным опытом, и, надеюсь, так и будет. Тем не менее, для нас это странно, потому что мы привыкли, что в это время мы все отдыхаем. Иногда мы ездили в Лечче, иногда оставались в Турине. Однажды летали в Дубай.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20161224-0920.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Семь ветров

Место помощника Карреры по прежнему вакантно, перерыв зимой такой, что устанешь отдыхать от отдыха...

14:43

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ