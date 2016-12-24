Антонио Конте: "Отсутствие зимнего перерыва в премьер-лиге плохо отражается на сборных"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признает, что отсутствие зимнего перерыва в чемпионате Англии плохо отражается на сборных. Тем не менее, ему интересно будет поработать в Рождество, хотя он и привык в это время отдыхать.

- Знаю, что многие тренеры разочарованы тем, что нет перерыва на зиму, особенно в сборной, – цитирует пресс-служба Конте. - Помню, Фабио Капелло всегда говорил, что отсутствие перерыва на зиму плохо отражается на сборной. Тут трудно что-то ответить, но в этот период играть очень тяжело, однако это и замечательно одновременно.

Это новый опыт для меня и моей семьи, что я буду работать в Рождество и даже проводить матч. Думаю, это может стать замечательным опытом, и, надеюсь, так и будет. Тем не менее, для нас это странно, потому что мы привыкли, что в это время мы все отдыхаем. Иногда мы ездили в Лечче, иногда оставались в Турине. Однажды летали в Дубай.