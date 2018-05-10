Антонио Конте: "Ничью "Челси" с "Хаддерсфилдом" очень сложно объяснить"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что ему сложно объяснить ничью с "Хаддерсфилдом" в матче 35-го тура чемпионата Англии (1:1). По его словам, у него нет притензий к своим игрокам.

– Эту ничью очень сложно объяснить, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Мы владели мячом 82 процента времени, создали множество шансов, позволили провести лишь одну контратаку на свои ворота, но все же вынуждены были довольствоваться ничьей. Мы провели интенсивный матч и продемонстрировали стремление заработать три очка. У меня нет ни малейших претензий к своим игрокам по самоотдаче. Они отдали все силы на поле, но все же не смогли забить больше соперника. У нас были шансы, но мы их не использовали. Жаль, но мы должны принять этот результат и пятое место в турнирной таблице.