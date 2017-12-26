Антонио Конте: "Некоторые футболисты думают, что могут быстро стать тренерами"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что сменить работу футболиста на тренера не так просто, как кажется. Также он отметил, что именно по этой причине он начал свою тренерскую деятельность во втором по силе дивизионе Италии.

– Часто футболисты, у которых была выдающаяся игровая карьера, думают, что могут быстро стать тренерами, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Но одно дело играть, а другое дело тренировать. Между этим большая разница. Необходимо постараться получить должный опыт, прежде чем достичь фантастических целей.

Поэтому я предпочел начать тренерскую работу с низшего дивизиона и иметь опыт неудач. Когда я только начал, мой первый опыт в качестве главного тренера был с "Ареццо"​ в серии В. И клуб уволил меня после девяти матчей. Затем они снова позвали меня на концовку сезона. Этот опыт был очень важен для меня.