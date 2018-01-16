17:59 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Недовольство Азара? Это не имеет значения"


Главный тренер "Челси" Антонио Конте не беспокоится по поводу того, что полузащитник Эден Азар недоволен регулярными заменами. По словам специалиста, он принимает решения во благо команды, а не конкретных игроков.

– Азар? Недавно у него была травма лодыжки, после чего он перенес операцию. Нужно следить за этим, – приводит 101 Great goals слова Конте. – Не удивительно, что он не может быть все время в лучшей форме. Но моя работа заключается в том, чтобы сделать лучше его игру, и игру других.

Он не доволен? Это не имеет значения. Я – тренер и решение остается за мной. Если на пресс-конференциях каждый раз будут переживать по поводу того, доволен ли какой-то конкретный футболист или нет, то мне не стоит переживать из-за побед.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий