Антонио Конте: "Не знаю, что будет с Ивановичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 1/16 финала Кубка Англии против "Брентфорда" прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Бранислава Ивановича. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Зенит".

– Иванович в команде, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – До закрытия трансферного окна еще четыре дня. И ходит много слухов. Не знаю, что с ним будет.

Иванович играл в этом сезоне. Он выходил в стартовом составе в разных матчах. Когда мы перешли на схему с тройкой защитников, все изменилось, и, конечно, мне надо принимать решение, я могу выпустить только 11 игроков. До сих пор он принимал участие в играх и был членом команды. В такой ситуации лучше говорить с самим игроком, чтобы понять, какие у него идеи и каким он видит свое будущее.