Антонио Конте: "Не верю, что завтра будет последняя игра Венгера"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что Арсен Венгер останется у руля "Арсенала". Нынешний контракт француза с "канонирами" истекает этим летом, а завтра его команда встретится с "Челси" в финале Кубка Англии.

– Я не верю, что завтра будет последняя игра для Арсена, – цитирует The Mirror Конте. – "Арсенал" не попал в Лигу чемпионов только в этом году. На протяжении 19 лет он играл в этом турнире, и это показывает работу Венгера. Когда ты долго работаешь на одном месте, это значит, что ты хороший тренер. Венгер один из лучших тренеров в истории.

Матч "Арсенал" – "Челси" состоится завтра, 27 мая, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.