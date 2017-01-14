Антонио Конте: "Не удивлен тому, на каком месте идет "Лестер"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не удивлен тому, что действующий чемпион Англии "Лестер" идет на 15 месте в турнирной таблице. Подопечные Клаудио Раньери после 20 туров имеют в копилке 21 очко, а у лидирующего "Челси" - 49. Сегодня в 20.30 по московскому времени "Лестер" сыграет с "синими".

- Не удивлен тому, на каком месте идет "Лестер", поэтому что это очень сложный чемпионат, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Я считаю, что у них очень хорошая команда с хорошим подбором игроков, сильных игроков, техничных и талантливых исполнителей, хорошее командное сочетание. У них отличный тренер. 15-е место после чемпионства? Такое может случиться в этой лиге. Не забывайте о прошлом сезоне "Челси".

Трансляция матча "Лестер" - "Челси"