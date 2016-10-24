Антонио Конте: "Не сделал ничего такого, чтобы унизить Моуринью"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Манчестер Юнайтед" (4:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии отметил, что, празднуя разгром, не хотел никого унизить. По словам наставника, футбол немыслим без эмоций.

– Я был футболистом и знаю, как вести себя на поле, – цитирует Конте Sky Sports. – Я всех очень уважаю. Болельщики "МЮ" пели, а наши после такой хорошей игры почему-то молчали. Я всего лишь хотел попросить их поаплодировать нашим игрокам. Мне кажется, это нормально.

Между мной и Жозе ничего не случилось. Я вел себя вполне нормально и никого не хотел высмеять. Я всегда проявляю уважение и жду того же в ответ. Если хотите убрать эмоции, то тогда нам лучше остаться дома и сменить профессию. Я не сделал ничего такого, чтобы унизить Моуринью.