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Антонио Конте не отпустит Фабрегаса в "Милан"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что не собирается выставлять на трансфер полузащитника Сеска Фабрегаса. Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Милан" зимой постарается заполучить испанского хавбека.

– Все мы знаем, что Сеск – фантастический игрок, и я рад видеть его отношение к делу на каждой тренировке, – цитирует Sky Sports Конте. – Если он будет продолжать в таком же духе, то у меня будет очень трудный выбор при формировании состава на игры. Но именно этого я и жду от своих игроков, чтобы они заставляли меня много думать при выборе 11 лучших.

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