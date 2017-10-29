Антонио Конте: "Не могу сказать, выиграет ли "Челси" чемпионат"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (1:0) отметил важность результата и добавил, что борьба в премьер-лиге очень серьезная. После 10 матчей лондонцы занимают в таблице 4-е место.

– Конкуренция в премьер-лиге высока. Здесь есть сразу несколько клубов, которые ставят перед собой максимальные цели, – цитирует Конте официальный сайт "Челси". – Не могу сказать, выиграем ли мы чемпионат, но приложим все силы, чтобы преодолеть трудный период и добиться наилучшего результата. В Англии шесть топ-клубов, и лишь четырем из них достанутся путевки в Лигу чемпионов. Остальным же придется довольствоваться Лигой Европы.

Сегодняшняя победа важна, поскольку все наши соперники, кроме "Тоттенхэма", также выиграли свои матчи. На данном этапе нам необходимо быть реалистами и идти по дистанции сезона шаг за шагом, игра за игрой. Мы набрали 19 очков, и это именно столько, сколько мы заслужили.