Антонио Конте: "На чемпионство претендует 6 команд, и до конца сезона может случиться все что угодно"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что чемпионская гонка далека от завершения. На данный момент "синие" лидируют в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте "Тоттенхэм" на 10 очков.

- До конца чемпионата осталось еще 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул претендует сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться все что угодно, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как был сегодня. Я доволен отношением моих игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент.

Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи, и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников.

Мы стремимся побеждать в каждом матче. Сегодня та же картина, но необходимо понимать, что иногда бывают очень сложные игры. Я расстроен, что мы потеряли очки, но доволен работой, целеустремленностью и стремлением победить моих футболистов.