03:58 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Мы разочарованы поражением, но довольны серией из 13 побед"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 20-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:2) выразил сожаление по поводу поражения. "Синие" не смогли одержать 14-ю победу в премьер-лиге кряду и повторить достижение "Арсенала". Именно столько матчей держалась победная серия "канониров" в сезоне-2001/02 и -2002/03.

– Мы разочарованы поражением, однако должны быть довольны серией из 13 побед кряду, чего в английском чемпионате добиться крайне сложно, – приводит официальный сайт "Челси" слова Конте. – Сегодня мы уступили сильному сопернику, однако не стоит забывать, что в прошлом сезоне "Тоттенхэм" до последнего момента боролся за чемпионство. Маурисио Почеттино на протяжении нескольких лет проделал огромную работу с командой и сумел создать коллектив, который будет до заключительного тура бороться за место в Лиге чемпионов или даже победу в чемпионате Англии.

Теперь нам необходимо начинать все с начала и продолжать работу. Тем не менее, сегодняшнее поражение в корне отличается от проигранных в сентябре матчей, поскольку тогда нас было сложно назвать единой командой. Сегодня мы продемонстрировали, что являемся единым целым, и это очень важно.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170105-0334.html

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