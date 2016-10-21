23:06 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Моуринью писал историю "Челси", но со стартовым свистком он станет врагом"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" с уважением отозвался о наставнике соперника Жозе Моуринью. Португалец ранее дважды возглавлял лондонцев и выиграл с ними три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, а также три Кубка лиги.

- Когда тренер выигрывает три чемпионских титула, он остается в сердцах фанатов, - цитирует BBC Конте. - Я уважаю его. Он очень важный человек для "Челси". Он писал его историю. Но после стартового свистка он станет таким же, как и все игроки "МЮ", - врагом.

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