Антонио Конте: "Моуринью необходимо хорошо знать правду, прежде чем делать заявления"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча Кубка Англии против "Норвича" ответил на критику со стороны наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который ранее напомнил итальянцу о дисквалификации за причастность к договорным матчам. По словам итальянца, португалец делает заявления, не зная всей правды.

- Чтобы делать такие заявления, необходимо хорошо знать правду, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Правда состоит в том, что по решению национального спортивного арбитражного суда Италии я получил четырехмесячную дисквалификацию за непредоставление информации. Я подал апелляцию, по результатам которой суд признал мою невиновность.

Напомним, что в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства "Ювентусом" на 10 месяцев за то, что он знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии. Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев.

Моуринью – Конте: "Главное, что у меня никогда не было дисквалификаций за договорные матчи"