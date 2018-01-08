Антонио Конте: "Моуринью - фальшивка"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте продолжил заочное противостояние и высказался о тренере "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В интервью The Guardian итальянец подчеркнул, что его коллега страдает от амнезии.

– Он связал вас с договорными матчами.

– Прежде чем что-то говорить, нужно разобраться в том, что произошло. Но такой он человек. Вы знаете его очень хорошо. Это очень низкий уровень.

– Вы сказали, что он был "человечишкой" в прошлом.

– История говорит за каждого из нас. В последнее время он страдает от амнезии. Каждый рискует столкнуться с этим, когда становится старше. Моуринью нужно быть внимательнее.

На ум приходит пример, который касается Раньери. Сначала Моуринью оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его поддержку. Он фальшивка. Мы относимся к человеку или хорошо, или плохо, но не меняем мнения о нем для того, чтобы вызвать симпатию.

Антонио Конте: "Моуринью необходимо хорошо знать правду, прежде чем делать заявления" //

"Человечишка" Моуринью и новая катастрофа Венгера