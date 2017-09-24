Антонио Конте: "Мората провел отличный матч против "Стоук Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 6-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (4:0) остался доволен игрой нападающего Альваро Мораты. Отметим, что форвард в минувшей встрече оформил хет-трик.

– Я думаю, что Мората провел отличный матч против "Стоук Сити". Его голы были забиты мастерски, что для нападающего очень важно, – цитирует Sky Sports Конте. – Я также доволен всей командой, потому что игроки создают много голевых возможностей для наших нападающих. Играть в гостях против "Стоук Сити" всегда сложно. В прошлом году мы не без труда здесь одержали победу на последних минутах.