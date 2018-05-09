11:17 | Футбол — Англия

Антонио Конте: "Мората? Мне не нравится комментировать спекуляции"


Главный тренер "Челси"  Антонио Конте не стал комментировать слухи по поводу будущего нападающего команды Альваро Мораты. По его словам, форвард должен быть сосредоточен на завершении сезона с лондонцами.

– Мне не нравится комментировать спекуляции, – цитирует ВВС Конте. – Все должны сосредоточиться на том, чтобы завершить сезон наилучшим образом. Мората игрок "Челси" и должен быть готов играть. Ситуация ясна. Это был трудный сезон, причем не только для него. И мне нужно думать обо всех игроках, а не только о нем.

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