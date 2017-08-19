Антонио Конте: "Мне никто к виску не ставил пистолет и не говорил – побеждай или уходи"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что для создания серьезного проекта необходимо больше времени, чем один год. По его словам, у него есть еще два года контракта. При этом итальянец не исключил того, что он продолжит свою работу и дальше.

- У меня есть еще два года для того, чтобы реализовать свои идеи и амбиции в этом клубе, - цитирует пресс-служба "синих" Конте. – Если все будет хорошо, то можно будет продолжить работать и дальше. Я не вижу в этом проблем. Если цели клуба будут совпадать с моими, то я продолжу работу. Я нахожусь в том клубе, где и должен быть. У меня есть собственное видение процесса: нам надо работать, прогрессировать, чтобы создать что-то стоящее. Нам нужно время.

В прошлом сезоне мы пошли по новому пути, но мы стали чемпионами. Нам надо продолжать двигаться в этом направлении, чтобы доказать, что это верное направление. Оно позволит заложить фундамент для того, чтобы занимать первые места в чемпионате Англии, побеждать в Лиге чемпионов. У "Челси" именно такие амбиции.

Мне никто к виску не ставил пистолет и не говорил – побеждай или уходи. Я могу пообещать, что мы будем работать и пытаться сделать все на благо клуба. Я буду рад, если мы сможем победить. Но случается такое, что ты побеждаешь, при этом ничего серьезного не создаешь.