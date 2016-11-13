15:50 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Мне некогда гулять по Лондону"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что пока не смог ощутить лондонский ритм жизни. По его словам, большинство времени у него уходит на работу с командой.

- Это хороший вызов для меня и моей семьи, потому что мы впервые живем в другой стране, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Я рад такому опыту, потому что он очень необходим для меня. Я мог приехать в Англию в качестве игрока, но тогда этого не произошло. Сейчас я не наслаждаюсь жизнью в Лондоне, потому что мне нужно наладить работу в "Челси". Мне некогда гулять по городу. Надеюсь, что смогу изучить его в будущем. Все свободное время я провожу со своей семьей. Я чувствую их поддержку на каждом матче.

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