Антонио Конте: "Мне не нужно, чтобы игроки были счастливы"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что ему нужны не счастливые игроки, а способные сражаться за свое место в стартовом составе. Сегодня "синие" в рамках 1/8 финала Кубка Англии сыграют на выезде с "Вулверхэмптоном". Начало встречи в 20.30 по московскому времени.

- Я должен уважать своих футболистов и принимать оптимальные решения на каждый матч, и сегодня постараюсь это сделать, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Когда игрок не выходит в стартовом составе, он недоволен, но я и не хочу, чтобы он был счастлив, потому что мне нужно, чтобы они сражались, чтобы мне было сложно выбирать состав, чтобы была конкуренция в команде. Приятно, что у меня есть группа ребят, которые прогрессируют во всех аспектах – в плане техники, тактики и психологии, которые чувствуют правильную ответственность по ходу сезона. Поверьте, сформировать такие группы нелегко, и мы выросли за эти семь месяцев. Мы продолжаем прибавлять и расти над собой. Если честно, мне приятно это видеть.

Мне важен каждый игрок без исключения. Я всегда стараюсь относиться к ним почтительно, потому что я требую этого от всех, и полагаю, так нужно вести себя в раздевалке. Лучше всего всегда оставлять дверь открытой, и если мне приходится делать выбор, важно всегда обосновать свой выбор, но если игрок хочет спросить меня о чем-то, он должен знать, что мои двери открыты, и я готов объяснить, почему так сделал. Когда ты честен в выборе, ты можешь смело смотреть в глаза игрокам.