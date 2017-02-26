12:57 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Матич, Канте и Фабрегас – игроки топ-уровня"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте высоко оценил игру полузащитника Сеска Фабрегаса, который в матче 26-го тура чемпионата Англии "Суонси" (3:1) забил гол и отдал голевую передачу. По словам специалиста, испанец является футболистом топ-уровня.

- Сеск провел очень хороший матч, и мне важно иметь такие варианты в команде, чтобы, анализируя матч, я мог понимать, что у меня есть игрок такого класса, - приводит пресс-служба "синих" слова Конте. - Лично я считаю Неманью Матича, Канте и Фабрегаса игроками топ-уровня. Я очень доволен его формой, несмотря на то что он не выходил в стартовом составе в последнем матче чемпионата. Так и надо продолжать. Я рад, что у меня есть такие игроки, для тренера это потрясающе.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170225-2319.html

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