Антонио Конте: "Матч с "Тоттенхэмом" стал серьезным тестом для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен игрой своих подопечных в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма". "Шпоры" открыли счет на 11-й минуте, но "синие" смогли отыграться к перерыву, а в начале второго тайма забили победный мяч.

- Этот матч был серьезным тестом, - цитирует официальный твиттер "Челси" Конте. - "Тоттенхэм" - это очень хорошая команда. Соперник начал играть лучше нас, и мне понравилось, как игроки игроки смогли ответить. Когда побеждаешь в подобном дерби, это очень здорово. Но уже завтра мы будем думать о следующем матче.