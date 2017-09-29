Антонио Конте: "Матч с "Ман Сити" - последний из семи игр за 21 день"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ожидает, что матч 7-го тура чемпионата Англи против "Манчестер Сити" будет достаточно сложным. По словам специалиста, его команда в последнее время столкнулась с напряженным графиком.

- Это последняя из семи игр за 21 день, - цитирует официальный сайт "Челси" Конте. - Вы прекрасно знаете, что "Ман Сити" - хорошая команда. В прошлом сезоне она также была хороша, но в этом стала еще сильнее за счет новичков. Они хорошо начали сезон и полны уверенности. Мы должны уделить им пристальное внимание.

Завтра мне будет тяжело определиться с составом. Все хорошо себя проявили в матче с "Атлетико". Нужно проверить состояние всех игроков, после чего я приму решение.

Матч "Челси" - "Манчестер Сити" состоится 30 сентября, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.