Антонио Конте: "Матч с "Эвертоном" уже в прошлом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Эвертоном" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии (5:0) подчеркнул, что команда провела хороший поединок. При этом, по словам итальянского специалиста, теперь лондонцам нужно забыть об этой игре.

– Была отличная игра, мы действовали хорошо, – приводит BBC слова Конте. – Футболисты это заслужили, потому что они показывают мне полную преданность делу и упорно работают.

Хорошо все сложилось и для Тибо Куртуа – в некоторых матчах мы могли пропустить два или три мяча, но сейчас ситуация изменилась. Команда стала более сбалансированной в обороне, не теряем контроль в атаке, создаем моменты, забиваем голы.

Для уверенности в своих силах важно быть на вершине турнирной таблицы. Но нужно двигаться дальше, матч с "Эвертоном" уже в прошлом.