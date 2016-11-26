Антонио Конте: "Матч "Челси" и "Тоттенхэма" - это особое дерби"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте перед матчем 12-го тура премьер-лиги против "Тоттенхэма" отметил, что для обеих команд этот поединок станет сверхпринципиальным. По словам итальянца, "шпоры" имеют более сильный состав в этом сезоне, поэтому его игрока необходимо сыграть в этой встрече очень внимательно.

- Сейчас нам важно думать о текущем положении вещей, - приводит пресс-служба "Челси" слова Конте. - Необходимо не забывать, что нас ожидает очень сложная игра с сильным соперником, который в прошлом сезоне до последних туров боролся за победу чемпионате.



У "Тоттенхэма" хороший тренер, у них много талантливых игроков, молодых футболистов. Думаю, их состав стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. По этой причине мы должны быть очень внимательны. Матч будет очень жестким. "Тоттенхэм" может создать проблемы любой команде.



Это особое дерби для обеих команд, и нас ожидает отличный матч.