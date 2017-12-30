Антонио Конте: "Ман Сити" на великолепном ходу, "Челси" нужно выкладываться в каждом матче"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен выступлением клуба в 2017 году. Лондонцы стали чемпионами Англии-2016/17, в текущем сезоне идут на втором месте, а сегодня в заключительной игре года разгромили "Стоук Сити" - 5:0.

- Сегодня мы завершили год, выдающийся для клуба, фанатов, игроков, для меня, - цитирует BBC Конте. - Сложно с первой попытки завоевать титул, так что я благодарен клубу, предоставившему мне этот шанс.

"Манчестер Сити" сейчас на великолепном ходу. Нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка. В конце сезона посмотрим, чем все закончится.

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