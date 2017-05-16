Антонио Конте: "Любой тренер мечтал бы иметь в своем распоряжении Аспиликуэту"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Уотфордом" в матче 28-го тура чемпионата Англии (4:3) отметил игру защитника Сесара Аспиликуэты. 27-летний испанец забил свой первый гол в текущем сезоне премьер-лиги.

- Аспиликуэта провел выдающийся сезон, демонстрируя фантастический уровень игры, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Любой тренер мечтал бы иметь в своем распоряжении такого футболиста. Думаю, если я попрошу его занять место в воротах, он с готовностью сделает это. Он образцовый футболист, способный играть на любой позиции. Сегодня он действовал на фланге полузащиты, забил гол и вполне мог отличиться еще пару раз. Он великолепен.