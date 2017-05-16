09:33 | ФУТБОЛ — Англия

Антонио Конте: "Любой тренер мечтал бы иметь в своем распоряжении Аспиликуэту"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Уотфордом" в матче 28-го тура чемпионата Англии (4:3) отметил игру защитника Сесара Аспиликуэты. 27-летний испанец забил свой первый гол в текущем сезоне премьер-лиги.

- Аспиликуэта провел выдающийся сезон, демонстрируя фантастический уровень игры, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Любой тренер мечтал бы иметь в своем распоряжении такого футболиста. Думаю, если я попрошу его занять место в воротах, он с готовностью сделает это. Он образцовый футболист, способный играть на любой позиции. Сегодня он действовал на фланге полузащиты, забил гол и вполне мог отличиться еще пару раз. Он великолепен.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170516-0157.html

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