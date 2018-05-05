Антонио Конте: "Ливерпуль" хочет завершить сезон наилучшим образом, но "Челси" нужна победа"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассчитывает на победу в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". По мнению итальянца, выход в финал Лиги чемпионов не скажется на "красных".

- Если "Челси" хочет сохранить надежду в заключительных трех матчах, нам необходимо побеждать, и у "Ливерпуля", как мы уже хорошо знаем, хорошая команда, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Не знаю, подходящий ли сейчас момент для игры с "Ливерпулем", но, несомненно, с "красными" ожидаешь тяжелого матча. Очень важно провести хороший матч.

Конечно, "Ливерпуль" хочет завершить сезон наилучшим образом. Также и потому, что у них осталось всего два матча в АПЛ. Я не думаю, что матч в Лиге чемпионов повлияет на них. Мы сосредоточены на том, чтобы финишировать наилучшим образом и бороться за место в четверке. Ситуация не в наших руках, но мы должны постараться и начать этот путь с победы над "Ливерпулем". У нас есть еще и финал в Кубке Англии, и, конечно, мы должны сделать довольными наших болельщиков. Мы должны постараться показать свой максимум на финише сезона.