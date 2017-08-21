Антонио Конте: "Крайние защитники должны уметь играть на позиции вингеров и нападающих"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после победы над "Тоттенхэмом" в матче 2-го тура чемпионата Англии (2:1) отметил, что не удивлен дублю защитника Маркоса Алонсо​. По словам итальянца, защитники иногда должны брать на себя даже функции нападающих.

- Я не удивлен, что Алонсо забил, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В прошлом сезоне на его счету было 5 или 6 мячей. Как и Мозес, он упустил немало шансов пополнить свой бомбардирский счет, но зачастую крайние защитники должны брать на себя функции настоящих вингеров, а, порой, и нападающих.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Челси"