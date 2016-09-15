Антонио Конте: "Косте нужно направлять свою страсть в нужное русло"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не видит проблем в том, что нападающий Диегу Коста часто получает желтые карточки. По мнению итальянского специалиста, причина в том, что форвард является страстным игроком.

- Я не беспокоюсь по поводу желтых карточек Диего Косты, так как он растет в таких ситуациях, - цитирует BBC Конте. - В последней игре он показал правильное отношение. Он страстный игрок, но я хочу, чтобы Коста направлял свою страсть в правильное русло. Трудно сказать игроку быть терпеливым, потому что я думаю, что он сам знает, что близок к дисквалификации. Коста - важный член команды, но в нашем составе есть и другие форварды.