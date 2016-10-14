Антонио Конте: "Косте не стоит избегать борьбы, несмотря на угрозу дисквалификации"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что нападающий команды Диегу Коста не должен меньше ввязываться в борьбу, несмотря на риск быть дисквалифицированным на матч против "Манчестер Юнайтед". 28-летний испанец пропустит игру с "Красными дьяволами", если получит желтую карточку во встрече 8-го тура чемпионата Англии против "Лестера".

- Знаю, что Диегу Коста находится в одной желтой карточке от дисквалификации, - цитирует Goal Конте. - Да и он сам про это помнит. Тем не менее, мы должны думать о настоящем, а не заглядывать слишком далеко вперед. Коста должен продолжать бороться, как он и всегда это делает. Надеюсь, что он не получит карточку.