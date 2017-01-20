Антонио Конте: "Коста - важный игрок для "Челси", он сыграет с "Халлом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что нападающий Диегу Коста сыграет в воскресной игре 22-го тура чемпионата Англии с "Халл Сити". 28-летний испанец пропустил матч прошлого тура против "Лестера".

- Коста готов к игре с "Халлом", – цитирует пресс-служба клуба Конте. – Во вторник он приступил к тренировкам в общей группе и очень хорошо поработал. Его не беспокоят боли в спине, поэтому он готов принять участие в матче. Диегу тренировался в воскресенье и понедельник, чтобы во вторник присоединиться к тренировкам с командой. Он работал не один, а с тренером по физподготовке. Это важный момент. Диегу – важный для нас игрок, мы все об этом знаем. Когда он находится в хорошей форме, он всегда демонстрирует отличный футбол.

На прошлой неделе испанец пропустил три тренировки с командой и не попал в состав на матч с "Лестером". В воскресенье и понедельник Коста тренировался индивидуально. Конте сообщил, что пропуск тренировок связан с небольшим повреждением игрока, но по сведениям британских СМИ, Коста отказался от занятий после того как ему поступило предложение от клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с зарплатой в 35 миллионов евро в год.

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