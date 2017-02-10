Антонио Конте: "Коста счастлив в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен в том, что Диегу Коста не сменит клубную прописку в ближайшее время. По словам специалиста, форвард счастлив играть за "синих".

Ранее сообщалось, что 28-летний бразилец может покинуть лондонцев из-за конфликта с Конте. Предполагалось, что футболист перейдет в чемпионат Китая.

- Коста - очень важный игрок для "Челси", - приводит Goal.com слова Конте. - В этой ситуации все ясно - он счастлив быть игроком лондонцев. Думаю, что он надолго останется здесь. Я каждый день вижу его. Судя по его поведению, он любит этот клуб.