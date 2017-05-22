Антонио Конте: "Коридор почета для Терри - потрясающее решение игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен тем, как игроки проводили защитника Джона Терри. Во вчерашнем матче 38-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (5:1) 36-летний англичанин был заменен на 26-й минуте игры (Терри играл за "Челси" под номером 26. - Прим. "СЭ"), а поле он покинул сквозь коридор почета.

– Я говорил, что нам важно правильно попрощаться с великим чемпионом и легендой клуба, - цитирует пресс-служба клуба Терри. - Он заслужил выйти на поле в старте и покинуть его на 26-й минуте, что очень символично. Он переписал историю "Челси" и полностью заслужил это. Я хотел бы пожелать ему и его семье всяческих успехов в будущем. Это огромная потеря для меня и клуба, поскольку его помощь на поле и в раздевалке на протяжении всего сезона была поистине бесценна. Теперь мы должны с уважением принять его решение.

Игроки приняли потрясающее решение устроить ему коридор почета в знак признательности за его выдающуюся карьеру и вклад в историю клуба. Он один из лучших защитников в мире и по праву заслужил это.