Антонио Конте: "Конкурентов злит лидерство "Челси", а не наш календарь"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте не видит ничего особенного в том, что его команда имеет более удобный календарь, чем конкуренты. Ранее другие тренеры отмечали, что "синие" больше отдыхают между матчами после Рождества.

– Я не составлял календарь, – цитирует Goal Конте. – Думаю, это самый простой ответ. У нас на день больше отдыха перед игрой с "Тоттенхэмом", и это преимущество. По ходу сезона бывают разные ситуации, дающие преимущество или не дающие. Полагаю, конкурентов больше злит наша позиция, а не календарь. Мы должны думать о себе, а не смотреть на других. Перед началом сезона никто об этом не говорил.