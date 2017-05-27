Антонио Конте: "Когда "Челси" набрал ход в игре с "Арсеналом", арбитр решил удалить Мозеса"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после финала Кубка Англии против "Арсенала" (1:2) назвал "странным" первый гол "канониров". Специалист подчеркнул, что его подопечные провалили начало встречи.

– Первый гол "Арсенала" получился странным, – цитирует BBC Конте. – В целом, мы плохо начали первый тайм, за что и поплатились. Во втором мы смотрелись лучше, но все было решено после удаления. Не смотрел повтор эпизода, а с моей позиции сложно понять, принял ли верное решение арбитр.

В моменте с первым голом игрок "Арсенала" дотронулся до мяча обеими руками. Мы были немного удивлены агрессивной игрой "канониров" с первых минут, но мы сами провалили начало встречи. В момент, когда мы набрали ход, арбитр решил показать Мозесу красную карточку. Конечно, мы разочарованы результатом, но такое иногда случается. Мозес был хорош в ушедшем сезоне и играл важную роль в команде.

"Челси" провел невероятный год, выиграв чемпионат. Это было большим событием. Теперь мы смотрим вперед и хотим большего.

Трансляция матча "Арсенал" – "Челси"