Антонио Конте: "Китайцы предложили 35 миллионов евро Косте? Ничего не знаю об этом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что не слышал об интересе клуба из Китая к нападающему команды Диегу Косте. Ранее появилась информация о том, что форвард поругался с наставником.

Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от подопечного полной самоотдачи на занятиях.

Позже стало известно, что Коста проигнорировал последние тренировки команды после того, как получил предложение от одного из китайских клубов с зарплатой в 35 миллионов евро в год. Именно из-за этого между ним и Конте возник конфликт.

– Ничего не знаю об интересе китайских клубов к Косте, – цитирует Marca Конте. – В начале следующей недели мы определимся, сможет ли он вернуться в общую группу. В минувший вторник он прервал занятие из-за проблем со спиной.